Düsseldorf: Grüne wollen 600 Millionen für Ganztag in NRW ausgeben

2017-02-14T19:27+0100 2017-02-15T07:30+0100

Die Grünen in NRW wollen in jede Grundschulklasse in der offenen Ganztagsschule einen Erzieher zur Unterstützung der Lehrer holen. Das erklärte ihre Spitzenkandidatin zur Landtagswahl im Mai, Schulministerin Sylvia Löhrmann. Insgesamt will ihre Partei 600 Millionen Euro in eine Aufwertung der Ganztagsschulen stecken, wovon 500 Millionen für die neuen Erzieher ausgegeben werden sollen.