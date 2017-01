später lesen Berlin Grüne wollen Gefährder rund um die Uhr bewachen Teilen

Twittern







Die Grünen wollen zur Terrorabwehr rund 200 sogenannte Gefährder, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, rund um die Uhr überwachen lassen. Das sei "möglich und geboten", heißt es in einem Papier, das die Grünen-Bundestagsfraktion gestern in Weimar beschlossen hat. Der Fokus müsse auf Personen liegen, die "in Wort und Tat ihren Willen zum Ausdruck bringen, Anschläge zu begehen". Von den rund 550 erfassten islamistischen Gefährdern hält sich etwa die Hälfte im Ausland auf, mehr als 80 sind in Deutschland in Haft. Auch der Berliner Attentäter Anis Amri war als Gefährder eingestuft.

Birgit Marschall Parlaments-Korrespondentin der Rheinischen Post

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Birgit Marschall berichtet als Korrespondentin aus Berlin über die Bundesregierung, den Bundestag und die Parteien. Ihre Schwerpunkte sind die Finanz- und Wirtschaftspolitik, Energiewende, Arbeitsmarkt und die Grünen. zum Autorenprofil schließen