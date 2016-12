Stichwort: GTAZ

Hohe Zäune mit Stacheldrahtverhauen, schwerbewaffnete Polizisten, gesicherte Zufahrten - so könnte ein Terrorabwehrzentrum aussehen. In Wirklichkeit aber ist das GTAZ, das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, kein Zentrum. Es ist auch keine eigenständige Behörde. Nicht einmal einen Leiter gibt es. Das GTAZ ist das, was im Behördendeutsch "Koordinierungsstelle" genannt wird. 40 Ämter sind beteiligt, von der Bundespolizei über das Bundeskriminalamt bis zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Sie tauschen in regelmäßigen Abständen ihre Erkenntnisse über den islamistischen Terrorismus aus, um richtig reagieren zu können. Im aktuellen Fall ist das offenbar nicht gelungen. Das Terrorismusabwehrzentrum trägt also nicht nur das Wort "Zentrum" zu Unrecht. kib

Quelle: RP