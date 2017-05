später lesen Persönlich Gulbuddin Hekmatyar . . . will Politiker statt Kriegsherr sein 2017-05-04T20:12+0200 2017-05-05T09:18+0200

Knapp zwei Jahrzehnte wurde Gulbuddin Hekmatyar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet. Seit 2001 kannte man nicht einmal mehr den Aufenthaltsort des einstigen Warlords, der in den 80er und 90er Jahren als einer der brutalsten Milizen-Führer Afghanistans galt. Vermutlich versteckte sich Hekmatyar irgendwo in Pakistan, bis er gestern mit einer gewaltigen Fahrzeugkolonne und großem, schwer bewaffnetem Gefolge in Kabul eintraf. Von Matthias Beermann