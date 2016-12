Gute Rente, miese Rente

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Schädlich ist dagegen die Angleichung von Ost- und Westrenten. Sie verletzt das Prinzip von Leistung und Gegenleistung, hier werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer für Sozialpolitik missbraucht. Wenn der Bund den Ost-Rentnern ein Wahlgeschenk machen will, muss er es komplett aus Steuern finanzieren. Statt dessen greift er in die Rentenkasse. Das übliche Spiel in Wahljahren zulasten der Beitragszahler.

Quelle: RP