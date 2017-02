später lesen Persönlich Hans-Peter Faßbender . . . fällt als rechter Karnevalist auf 2017-02-24T19:27+0100 2017-02-25T09:27+0100

Im Düsseldorfer Karneval hat Hans-Peter Faßbender schon für ordentlich Konfliktpotenzial gesorgt - im ZDF darf der Büttenredner aber zur besten Sendezeit auftreten. Als "Dä Bundeswehrsoldat" konnte er am Dienstagabend bei "Karnevalissimo" sein Programm zum Besten gegeben. Über den Humor kann man sich streiten. Eine der harmloseren Kostproben: "In der Bahn rüttelt mich so eine Frau wach. Sagt sie: Ich bin so am Frieren, können Sie mir mal eine Decke besorgen? Sag' ich: Ich habe ne andere Idee. Sollen wir für den Rest der Fahrt so tun, als ob wir verheiratet wären? Sagt sie: Das ist aber eine super Idee, da freue ich mich. Sag ich: Dann hol' die Decke selber."