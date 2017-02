später lesen Stichwort Hecho en México Teilen

Wer bei "Made in Mexico" an Raupen in Schnapsflaschen denkt, hat nicht ganz unrecht: Einige Marken liefern den mexikanischen Agavenschnaps Mezcal tatsächlich mit einem Wurm in der Flasche. Mit dem neuen Siegel "Made in Mexico" will Präsident Enrique Peña Nieto künftig aber nicht auf Fleischzusatz hinweisen, sondern auf Produkte heimischer Erzeugung. "Hecho en México", wie das Siegel auf Spanisch heißt, trägt deshalb auch Mexikos Wappentier, den Adler, im Symbol.