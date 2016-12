später lesen Persönlich Helmut Kohl . . . zündet eine Friedenskerze an Teilen

Twittern







Lange war es still um Altkanzler Helmut Kohl. Doch nun hat der 86-Jährige ein Lebenszeichen mit Symbolkraft von sich gegeben. Nach dem Anschlag von Berlin zündete der CDU-Politiker im Speyerer Dom mit seiner Frau Maike Kohl-Richter eine Kerze für den Frieden an. Wie das Bistum Speyer mitteilte, spielte der Domorganist zu Kohls sichtlicher Freude auch die Toccata in d-Moll von Johann Sebastian Bach, die bei früheren Besuchen mit Staatsgästen in der romanischen Kathedrale regelmäßig erklang. Außerdem betete das Ehepaar Kohl mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann und besichtigte die Weihnachtskrippe. Von Markus Plüm