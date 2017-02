später lesen Berlin Hendricks lehnt Pfand für Milchkartons ab Teilen

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat es abgelehnt, die Pfandpflicht bei Getränkeverpackungen auszuweiten. "Von den Vorschlägen der Länder zur Ausweitung der Pfandpflicht auf alle Getränkesorten halte ich gar nichts", sagte Hendricks unserer Redaktion. "Die Kartons lassen sich gut recyceln und verwerten." Hendricks betonte, dass Getränkekartons in der Umweltbilanz nicht schlechter abschnitten als Mehrwegflaschen. Mehrere Länder hatten gefordert, dass sich die Pfandpflicht nicht am Inhalt der Getränkeverpackung, sondern an der Art des Materials der Verpackung orientieren sollte.