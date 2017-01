Stichwort: Herausforderung

Für erfolgreiche Menschen gibt es keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Woraus man umgekehrt schließen kann, dass allzu große Herausforderungen am Ende eine tiefgreifende Problemlage beschreiben könnten. Zuletzt war es die Zuckerindustrie, die sich 2017 vor einer großen Herausforderung sieht. Die EU lässt nämlich am 1. Oktober die Quotenregelung für den beliebtesten Süßstoff auslaufen. Das heißt, der Preis für Zucker richtet sich nur nach Angebot und Nachfrage, die Hersteller weltweit können so viel Zucker produzieren, wie sie wollen. Das stellt nun wieder die heimischen Produzenten, die an feste Quoten gewöhnt waren, vor große Probleme. Der ein oder andere Zuckerhersteller wie auch -bauer dürfte auf der Strecke bleiben und sich anderen Herausforderungen stellen. kes

Quelle: RP