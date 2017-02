später lesen Stichwort Hexenjagd 2017-02-22T18:58+0100 2017-02-23T07:17+0100

Im Zusammenhang mit den Spitzel-Vorwürfen gegen den Islamverband Ditib hat die Türkei den deutschen Behörden eine "Hexenjagd" vorgeworfen. Statt gegen "Terrororganisationen" wie etwa die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorzugehen, finde in Deutschland eine Verfolgung von Ditib-Mitgliedern statt, sagte ein Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara. So so. Die strafrechtliche Verfolgung spionierender Geistlicher ist also eine Hexenjagd. Das mag in der Denkweise des türkischen Politikapparats Sinn ergeben, entspricht aber nicht den Normen eines demokratischen Staates wie Deutschland. Hierzulande wird verfolgt, wer Unrecht begeht. In der Türkei wird verfolgt, wer nicht von Präsident Erdogan besessen ist. Klingt irgendwie mehr nach Hexenjagd. jaco