Stichwort: Hochdruck

Es gibt Begriffe, mit denen Menschen je nach Kontext ganz verschiedene Dinge verbinden. Hochdruck ist so einer. Beim Wetterbericht assoziieren sie meist schönes Wetter, bei Stress oft Bluthochdruck. Weniger sonnig, aber durchaus stressig geht es zu, wenn Politiker oder Ermittler das Wort in den Mund nehmen. Denn dann versuchen sie, einen Missstand zu beheben. "Unter Hochdruck" werde zum Beispiel gerade am Fall des Anschlags in Berlin gearbeitet. Dabei dürfte auch die Frage eine Rolle spielen, wie der als Gefährder eingestufte Attentäter unbehelligt durch Europa reisen konnte. Aber vielleicht hält man es dort ja auch mit den Gartenfreunden: Immer, wenn im Angesicht der überwuchernden Terrasse zu lange weggeschaut wurde, bleibt als letzter Ausweg der Hochdruckreiniger. maxk

