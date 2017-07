später lesen Düsseldorf Holländer züchten jetzt Feldhamster für NRW 2017-07-04T19:22+0200 2017-07-05T07:00+0200

Der Feldhamster ist aus Nordrhein-Westfalen fast vollständig verschwunden. Das berichtete der Naturschutzbund Nabu gestern in Düsseldorf. "Noch vor 20 Jahren haben Hunderttausende Feldhamster in Nordrhein-Westfalen gelebt", sagte der Nabu-Landesvorsitzende Josef Tumbrinck. Im Sommer 2015 konnten die Forscher dann nur noch zehn Feldhamsterbaue kartieren. "Die fünf letzten Feldhamster haben wir 2016 eingefangen und zur Hamsterzucht in die Niederlande gebracht", berichtete Tumbrinck.

