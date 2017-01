später lesen Washington Hunderttausende protestieren gegen Donald Trump Teilen

Die USA haben die größten Proteste seit dem Irak-Krieg erlebt. Hunderttausende demonstrierten allein in der Hauptstadt Washington gegen den neuen Präsidenten Donald Trump. Dort fand ein "Women's March" für Frauenrechte und gegen rassistische Äußerungen statt. Zugleich begann Trump damit, politische Ankündigungen umzusetzen. Das Weiße Haus sei in Gesprächen mit Israel über eine Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, wie der Sender CNN unter Berufung auf Trumps Pressesprecher berichtete. Außenministerkandidat Rex Tillerson will überprüfen, in welchem Ausmaß die USA den Friedensprozess in Kolumbien weiter unterstützen.