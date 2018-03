später lesen Berlin Im Handelsstreit nimmt Trump jetzt China ins Visier 2018-03-23T20:06+0100 2018-03-24T09:23+0100

Im internationalen Handelskonflikt um die US-Strafzölle wächst die Furcht vor einer handfesten Auseinandersetzung des Westens mit China. Während US-Präsident Donald Trump die EU-Staaten und andere Verbündete vorläufig von Zöllen auf Stahl und Aluminium befreite, drohte er China mit milliardenschweren Schutzzöllen auf Einfuhren. Die Führung in Peking drohte postwendend mit Gegenmaßnahmen. Der Schlagabtausch schürte an den Börsen in Asien und Europa die Angst vor einem Handelskrieg und setzte die Kurse deutlich unter Druck.