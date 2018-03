später lesen Haan Innogy-Vorstand war schon einmal Opfer eines Angriffs 2018-03-05T21:02+0100 2018-03-06T07:30+0100

Die Suche nach den Angreifern von Innogy-Vorstand Bernhard Günther läuft weiter auf Hochtouren. "Es konnte Spurenmaterial aufgefunden werden, welches untersucht wird", teilte die Polizei gestern mit. Sie wollte aber nichts zu Berichten sagen, dass am Tatort in Haan ein Handschuh und ein Behälter gefunden worden seien, in dem sich möglicherweise die Säure befand. Der 51-jährige Manager war am Sonntag von zwei unbekannten Männern in einer Parkanlage in der Nähe seines Hauses mit Säure übergossen worden.