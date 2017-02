später lesen Bagdad Irakische Armee beginnt mit Sturm auf West-Mossul 2017-02-19T19:01+0100 2017-02-20T07:41+0100

Die Schlacht um die IS-Hochburg Mossul im Irak geht mit dem Sturm auf die westlichen Stadtteile in eine entscheidende Phase. "Unsere tapferen Streitkräfte werden den Rest dieser Stadt und seine Bürger von Unterdrückung und Terrorismus von Daesh befreien", sagte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi in einer Fernsehansprache. Daesh ist die arabische Abkürzung für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).