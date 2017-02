später lesen Berlin Ischinger will den USA in München vitale EU zeigen 2017-02-16T19:22+0100 2017-02-17T07:14+0100

Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, hat die Verantwortlichen Europas zu einer "Revitalisierung der EU" aufgerufen. "Wir Europäer müssen in München klarmachen, wie wir die Zentrifugalkräfte in Zeiten des Brexits und des Populismus stoppen wollen", sagte Ischinger unserer Redaktion. Die Antwort auf "Amerika zuerst" könne sicher nicht in "weniger EU" bestehen. In einer steilen Lernkurve müsse die neue US-Administration zu der Erkenntnis kommen, dass Amerika nur "great" sein könne, wenn die Partnerschaft mit einem starken und geeinten Europa nicht in Frage gestellt werde. "München bietet die Chance, selbstbewusst eine neue Zukunft für die EU zu demonstrieren", so Ischinger.

Gregor Mayntz Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Gregor Mayntz (may-) ist Redakteur in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen