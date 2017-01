Mossul/Bagdad: Islamischer Staat erobert wichtige Straße nach Mossul

Die irakische Armee und ihre Verbündeten haben im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Rückschlag erlitten. Den Dschihadisten gelang es gestern, eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Bagdad und ihrer Hochburg Mossul abzuschneiden. Zudem beging offenbar ein IS-Anhänger in der Hauptstadt einen Selbstmordanschlag, bei dem mindestens 24 Menschen getötet wurden. Der irakische Ministerpräsident Haider al Abadi versprach den Bürgern, die Terroristen bis April besiegen zu können.

Die Millionenstadt Mossul ist die letzte IS-Hochburg im Irak. Eliteeinheiten haben zwar ein Viertel der Stadt wieder unter ihrer Kontrolle. Doch leisten die Dschihadisten erbitterten Widerstand. Die Gefechte gingen auch gestern weiter.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Nordiraks überrannt und ein Kalifat ausgerufen. Nach wie vor beherrschen die Islamisten auch in Syrien weite Gebiete. So zum Beispiel die Großstadt Rakka.

