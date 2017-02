später lesen Köln Islamverband Ditib: Spitzel-Affäre ist intern aufgeklärt Teilen

Twittern





2017-02-03T19:22+0100 2017-02-04T10:09+0100

Die Ditib hat Spitzel-Vorwürfe gegen Imame des deutsch-türkischen Moscheeverbands nach eigenen Angaben intern aufgeklärt. Das sagte der Abteilungsleiter für Außenbeziehungen, Zekeriya Altug. Die Ergebnisse würden in einigen Tagen veröffentlicht. Altug sprach davon, dass Ditib-Imame in 10 bis 15 Fällen Berichte über vermeintliche Anhänger des Erdogan-Erzfeindes Fethullah Gülen nach Ankara weitergeleitet hätten. In einer Erklärung des Ditib-Bundesverbands heißt es weiter, die türkische Religionsbehörde Diyanet habe festgestellt, dass "einige Religionsbeauftragte" ihre Verantwortung überschritten hätten - sie bezogen sich auf ein nicht näher benanntes, "eigentlich die europäischen Länder nicht betreffendes Schreiben". Die Amtsdauer dieser Religionsbeauftragten sei beendet worden.