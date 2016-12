später lesen Jerusalem Eklat zwischen USA und Israel über Siedlungsbau FOTO: dpa, as jak FOTO: dpa, as jak Teilen

Aus Zorn über eine Resolution des Weltsicherheitsrates gegen die israelische Siedlungspolitik hat Israel eine Reihe von Gegenmaßnahmen eingeleitet. Das Land will seine Beziehungen zu den Vereinten Nationen auf den Prüfstand stellen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies das Außenministerium an, einen "Aktionsplan" gegen die UN und andere internationale Einrichtungen auszuarbeiten. Der Sicherheitsrat hatte den Siedlungsbau im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem verurteilt. Die Resolution wurde nur dadurch möglich, dass die USA - eigentlich ein enger Verbündeter Israels - sich enthielten und erstmals kein Veto gegen eine Verurteilung des Landes einlegten.