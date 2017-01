später lesen Jerusalem Israel will IS-Anhänger ohne Anklage inhaftieren Teilen

Nach einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem will Israel entschlossener gegen Anhänger des Islamischen Staats (IS) vorgehen. Bei einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts wurde unter anderem beschlossen, das Haus des Attentäters zu zerstören. Außerdem sollten IS-Anhänger in sogenannte Administrativhaft ohne Anklage genommen werden, berichteten israelische Medien. Diese erlaubt es, Häftlinge für jeweils verlängerbare Zeiträume von sechs Monaten ohne offizielle Anklage festzuhalten. Mehr Betonblöcke an gefährdeten Stellen sollen Israelis zudem künftig besser vor vergleichbaren Attacken schützen.