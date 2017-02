später lesen Jerusalem Israelisches Siedlergesetz löst internationale Kritik aus Teilen

Die Verabschiedung eines Gesetzes zur nachträglichen Legalisierung israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland hat international Kritik ausgelöst. Das Außenministerium in Berlin erklärte: "Das Vertrauen, das wir in das Bekenntnis der israelischen Regierung zur Zwei-Staaten-Lösung haben mochten, ist nachhaltig erschüttert." Viele in Deutschland, die in tiefer Verbundenheit an der Seite Israels stehen, lasse der Schritt enttäuscht zurück.