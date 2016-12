Jerusalem: Israels Zerreißprobe

Ganz am Ende seiner achtjährigen Amtszeit lässt US-Präsident Barack Obama zum ersten Mal eine UN-Resolution gegen die israelischen Siedlungen im Westjordanland zu. Israels Führung schäumt vor Wut. Die Palästinenser hoffen auf eine Wende.

Am ersten Weihnachtstag hätten sich die Chefdiplomaten des UN-Sicherheitsrats wohl Schöneres vorstellen können als einen Termin in Israels Außenministerium. 14 Botschafter, darunter die von Russland, China, Frankreich und Großbritannien, mussten zu einem "klärenden Gespräch" in das sandsteinfarbene Gebäude in Jerusalem kommen, das von außen einer modernen Festung gleicht. Den US-Botschafter Dan Shapiro bestellte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gar persönlich ein.

Mit dem diplomatischen Rundumschlag reagierte Netanjahu auf eine UN-Resolution gegen Israels Siedlungspolitik. Der 15 Staaten umfassende Uno-Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsbaustopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ostjerusalem aufgefordert. Die Siedlungen seien ein Verstoß gegen internationales Recht und ein großes Hindernis für einen Frieden in Nahost.

Israels Premierminister reagierte empört: "Freunde zerren Freunde nicht vor den Sicherheitsrat", sagte Netanjahu seinen Ministern - und könnte damit insbesondere die USA meinen. Denn weniger als einen Monat vor dem Ende seiner Amtszeit hatte US-Präsident Barack Obama für eine Überraschung gesorgt: Bei der Abstimmung im Sicherheitsrat verzichteten die USA auf ihr Veto-Recht und machten somit den Weg frei für die Resolution. Damit verabschiedete die UN zum ersten Mal seit rund acht Jahren eine Erklärung zur Situation in Israel und Palästina.

Die Resolution sieht keine Androhung von Strafmaßnahmen vor, und auch die Forderungen sind nicht neu - sie bekräftigt die seit Jahrzehnten bekannte Positionen der internationalen Gemeinschaft. Seit Israel im Sechstagekrieg 1967 das Westjordanland erobert und mit dem Siedlungsbau begonnen hat, verurteilt die UN diese Bauten.

Auch wenn die Resolution für Israel nicht bindend ist, stellt sie eine diplomatische Zerreißprobe dar. Regierungschef Netanjahu bezeichnete sie als "schändlich und anti-israelisch". Israel befürchtet unter anderem, die Resolution könnte den Weg bereiten für Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof, weil Siedlungen als Kriegsverbrechen eingestuft werden könnten.

Auch auf weiteren Ärger während der letzten Amtstage von Obama stellt sich die israelische Regierung jetzt ein. US-Außenminister John Kerry will noch diese Woche in einer Grundsatzrede den Rahmen für eine Friedensregelung in Nahost vorgeben. Am 15. Januar soll außerdem eine internationale Konferenz in Paris neue Impulse für eine friedliche Lösung in Nahost geben.

Donald Trump kritisierte die Entscheidung seines Vorgängers unterdessen. Per Twitter ergriff er Partei für Israel und forderte ein Veto gegen die Resolution - versuchte sie angeblich persönlich zu verhindern. Nach seinem Amtsantritt würden sich die Dinge in Sachen Vereinte Nationen ändern, so Trump.

Der Konflikt um Israels Siedlungsbau schwelt seit vielen Jahren. Zuletzt spitzte sich die Lage besonders zu, weil Netanjahus rechts-religiöse Regierung sich mehr oder weniger offen von der Zwei-Staaten-Lösung - also einen Staat für Israel und einen für die Palästinenser - verabschiedet hat. Besonders provokativ wirkten wohl auch Schritte ultra-rechter Minister, die sich für ein Gesetz zur Legalisierung wilder, von der Regierung nicht genehmigter Siedlungen einsetzen, die auf palästinensischem Privatland errichtet wurden.

Der US-Präsident setzte mit dem Veto auch einen wuchtigen Schlusspunkt nach acht angespannte Jahre. Obama und Netanjahu konnten sich nie besonders gut leiden, sie haben daraus kaum einen Hehl gemacht. Doch die persönlichen Angriffe auf Obama, dem Netanjahu vorwarf, hinter den Kulissen alles inszeniert zu haben, seien "etwas in dieser Form nie Dagewesenes", sagte der ehemalige US-Botschafter Dan Kurtzer einem israelischen Armeesender. Zwischen Obama und Netanjahu habe es Streitpunkte gegeben, "ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie sich nicht mögen", sagte Kurtzer.

Nun ruhen Israels Hoffnungen auf dem designierten US-Präsidenten Trump. Der hat mit David Friedman einen US-Botschafter ernannt, der ausdrücklich hinter der Siedlungspolitik steht. Außerdem will Trump die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen - ein Affront in den Augen der Palästinenser und vieler arabischer Staaten.

Doch ob Trump wirklich so biegsam sein wird, wie Netanjahu sich das wünscht, steht noch in den Sternen. "Es hat mich ein bisschen amüsiert, über die große Freude zu lesen, mit denen viele auf Trumps Wahlsieg reagiert haben", sagte Ex-Botschafter Kurtzer, der an der US-Elite-Universität Princeton lehrt. "Tatsache ist doch, dass niemand weiß, was er denkt und wie seine Politik aussehen wird."

(dpa)