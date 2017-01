später lesen Persönlich Jared Kushner . . . berät Trump als Schwiegersohn Teilen

Twittern







Es gibt manches, was Jared Kushner mit Donald Trump gemein hat. So wie der junge Trump einst nach Manhattan strebte, heraus aus Brooklyn, wo sein Vater langweilige Mietshäuser baute, zog es auch den jungen Kushner auf die Wolkenkratzerinsel. 2007 kaufte er mit gerade einmal 26 Jahren einen Büroturm an der Fifth Avenue. 1,8 Milliarden Dollar zahlte Kushner für das Gebäude mit der Adresse 666 Fifth Avenue. Der Großteil des Geldes war geliehen. Von da an war der Junge aus New Jersey ein ernstzunehmender Investor in Manhattan, der in den elitären Kreisen der New Yorker Gesellschaft verkehrte.