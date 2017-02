später lesen Düsseldorf Jeden Tag tauschen mehr als 120 Bürger in NRW D-Mark um Teilen

Viele Deutsche hängen auch 15 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargelds weiter an der D-Mark. Ende 2016 waren noch 12,7 Milliarden Mark im Umlauf, erklärte die Deutsche Bundesbank. Damals gab es noch sechs Milliarden in DM-Banknoten und 6,7 Milliarden in DM-Münzen. "Jeden Tag kommen heute noch mehr als 120 Bürger in unsere sieben Filialen in NRW und tauschen im Schnitt rund 450 D-Mark in Euro um", sagte Margarete Müller, Präsidentin der NRW-Hauptverwaltung.

