Paris: Job-Affäre: Parteimitglieder rücken von Fillon ab

Nur zwei Monate lang war François Fillon der Hoffnungsträger seiner Partei. 59 Tage lagen zwischen seinem triumphalen Sieg bei den Vorwahlen der Konservativen und den Voruntersuchungen der Finanz-Staatsanwaltschaft wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Jahrelang soll Fillon seine Frau Pénélope und zwei seiner Kinder für ein Gehalt von insgesamt mehr als eine Million Euro als Assistenten beschäftigt haben, ohne dass es klare Arbeitsnachweise gibt. Wenige Wochen vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist der Kandidat, der alle Chancen auf einen Sieg hatte, damit für seine Partei "Die Repubikaner" (LR) zum Klotz am Bein geworden. Eine gestern veröffentlichte Umfrage sieht den früheren Regierungschef nicht einmal mehr in die Stichwahl einziehen. Der Abgeordnete Georges Fenech sprach deshalb als Erster offen aus, was Parteifreunde seit Tagen denken: "Man kann nicht mit einem Kandidaten in massiven Schwierigkeiten weitermachen." Von Christine Longin