Persönlich: Joe Biden . . . ist zu Tränen gerührt

Joe Biden Jr. hat viel erlebt, in politischer wie in privater Hinsicht. Er verlor im Laufe seines Lebens seine Frau, eine Tochter und einen Sohn. Er war acht Jahre lang Vizepräsident der USA, Barack Obamas wichtigster Partner - und sein bester Freund. So herzlich war es im Weißen Haus wohl noch nie. Eine echte "bromance" - diese nicht nur in sozialen Medien geläufige Bezeichnung für eine besonders enge Männerfreundschaft benutzte zuletzt auch Obama selbst. Nach acht gemeinsamen Jahren hat Obama seinen Freund mit einer seiner letzten Amtshandlungen aber völlig überrascht: Joe Biden ist jetzt Träger der "Presidential Medal of Freedom" mit Auszeichnung, der höchsten zivilen Ehrung der USA - und verlor bei der Verleihungszeremonie kurz die Fassung. Biden, der 74-jährige Politprofi und langjährige Senator, wandte sich von den Kameras und dem tosenden Applaus ab und weinte.