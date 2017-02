Persönlich: Juan Manuel Santos . . . hilft bei den Hausaufgaben

Eigentlich haben Regierungschefs ja genug zu tun - doch dieses spezielle Gesuch konnte der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos offenbar nicht ignorieren. Die achtjährige Gabriela sollte als Hausaufgabe bisherige Erfolge der Regierung recherchieren und bat kurzerhand Santos persönlich bei Facebook um Hilfe. Und der reagierte: In einem zweiminütigen Video erklärte er die Arbeit seiner Regierung und hob etwa die zähen, aber erfolgreichen Friedensverhandlungen mit der Rebellenmiliz Farc hervor.

Diese begleiten den 65-Jährigen schon sein gesamtes politisches Leben. Seit 1994 setzt sich Santos, der in London und an der Harvard-Universität unter anderem Wirtschaftswissenschaften,, Journalismus und Jura studierte, persönlich für die Friedensverhandlungen ein. Damals übernahm der ehemalige Außenhandelsminister die Leitung einer Denkfabrik,die sich mit dem Thema auseinandersetzte. Auch als Verteidigungsminister unter Präsident Álvaro Uribe hatte Santos ab 2006 mit der Guerilla zu tun. So fiel in seine Amtszeit die auch international vielbeachtete unblutige Befreiung der Farc-Geisel und ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt.

2009 wurde Santos zum Präsidenten gewählt und arbeitete weiter an einem Ende des Konflikts. Mit Erfolg: Seit Ende November 2016 gilt ein Friedensvertrag mit den Farc, in dem unter anderem die vollständige Entwaffnung der Guerilla festgeschrieben ist. Für seine hartnäckigen Bemühungen um das Abkommen erhielt Santos im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis.

Viel Material also für Gabriela - und obwohl nicht überliefert ist, wie ihre Hausaufgabe in der Schule ankam, könnte es das forsche Mädchen weit bringen. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter von Santos bat Gabriela nämlich auch direkt um einen Besuch beim Präsidenten. Mit Erfolg: Zunächst sei die Hausaufgabe wichtiger, so der Berater, dann wolle er sich darum bemühen.

Marlen Keß

Quelle: RP