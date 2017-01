London: Jüdische Briten beantragen deutsche Pässe

Nach dem Brexit-Votum wollen junge Juden EU-Bürger bleiben. Ihre Familiengeschichte hilft ihnen dabei. Von Christiane Link

Noch vor einem Jahr hätte sich Lianna Etkind nicht vorstellen können, über die deutsche Staatsbürgerschaft auch nur nachzudenken. Mit dem Brexit-Referendum hat sich das geändert: Die 32-Jährige ist eine von Hunderten jüdischen Briten, die die deutsche Botschaft in London kontaktiert haben, um sich über die Einbürgerung als deutsche Staatsangehörige zu informieren - und so EU-Bürger bleiben zu können. Bis zum Ende des Jahres hat die Botschaft schätzungsweise 550 Anträge an das Bundesverwaltungsamt weitergeleitet. Früher waren es gerade einmal 25 Anträge im Jahr.

Der Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes ermöglicht früheren deutschen Staatsangehörigen, "denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist", sowie ihren Nachfahren, sich wieder einbürgern zu lassen. Lianna Etkind stammt aus einer jüdischen Familie. Ihr Großvater Ludwig Halberstadt musste 1939 aus Halle an der Saale vor den Nazis fliehen. Die Britin hat den Opa, der sich nach der Ankunft in Großbritannien Lionel Hulbert nannte, nie kennengelernt. Er starb vor ihrer Geburt, aber die Familiengeschichte war ihr immer im Bewusstsein.

"Ich habe dafür geworben, dass wir in der EU bleiben", sagt sie. "Egal wie mein Land abgestimmt hat, ich fühle mich weiterhin als Europäerin." Sie müsse aber zugeben, dass sie nicht viele Verbindungen nach Deutschland habe.

Aber im vergangenen Jahr habe sich ihre Einstellung verändert: Sie habe gesehen, wie Deutschland Flüchtlinge aufgenommen habe, "nicht nur die Regierung, sondern ganz normale Deutsche haben mit so viel Gastfreundschaft reagiert, während Großbritannien die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge stark eingeschränkt und seine Grenzen zugemacht hat", sagt sie. "Seitdem empfinde ich großen Respekt für Deutschland."

(epd)