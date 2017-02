später lesen Straßburg Jugendliche können nach Haft weiter in Gewahrsam bleiben Teilen

2017-02-02T19:24+0100

Deutsche Gerichte dürfen für einen nach Jugendstrafrecht verurteilten Mörder nach Verbüßen seiner Haftstrafe Sicherungsverwahrung anordnen. Dies entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Die Richter urteilten damit erstmals in der Frage, inwiefern eine Unterbringung eines Straftäters in Sicherungsverwahrung möglich ist, der nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde.