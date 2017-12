später lesen Persönlich Julia Klöckner . . . sind die Kirchen zu politisch 2017-12-27T19:32+0100 2017-12-28T10:32+0100

America first! Dieses nationalistische Motto des US-Präsidenten Donald Trump ist nicht mit der universellen, christlichen Botschaft vereinbar, sagte Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, in einer Weihnachtspredigt - und bezieht dafür Kritik von CDU-Bundesvize Julia Klöckner. Die 45-Jährige mahnt in einem "Bild"-Interview, die Kirchen mögen sich aus allzu politischen Dingen heraushalten und sich mehr ihren Kernaufgaben widmen: Bekämpfung der Sterbehilfe, Verbreitung des Glaubens und Hilfe verfolgter Christen. Stattdessen würden sich manche Kirchenkreise lieber zu "Windenergie und grüner Gentechnik" äußern.