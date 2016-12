später lesen Persönlich Kai Diekmann . . . verlässt den Springer-Konzern Teilen

Seine letzte Kurznachricht aus dem Hause Springer zeigt ihn am Schreibtisch vor einem Gemälde mit einem verrosteten "Bild"-Logo. "Es war mir eine Ehre!", schrieb Kai Diekmann dazu. Wie vieles in seiner Karriere war auch die Nachricht von seinem Abschied aus dem Springer-Konzern am vorletzten Tag des Jahres wohl inszeniert, selbst Gerüchte hat er in der geschwätzigen Branche verhindern können. Der 52-jährige Herausgeber der "Bild"-Gruppe verlässt das Haus Springer nach 30 Jahren auf eigenen Wunsch - um sich künftig anderen, unbekannten Aufgaben außerhalb des größten deutschen Verlagshauses zu widmen.

