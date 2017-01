später lesen Düsseldorf Kartellamt erwartet genaue Prüfung bei Bayer und Monsanto Teilen

Das Bundeskartellamt erwartet eine scharfe Prüfung von Bayers Übernahmeplänen. "Es wird genaue Prüfungen bei Bayer-Monsanto geben, weil es bei Pflanzenschutzmitteln und Saatgut sehr viele einzelne Produktmärkte gibt, die untersucht werden müssen", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, unserer Redaktion. In Europa ist wegen des Umfangs des Deals die EU-Kommission zuständig; das Bundeskartellamt kann beratend hinzutreten. Bayer will den US-Saatgutkonzern in diesem Jahr für 59 Milliarden Euro übernehmen und in Kürze die Genehmigung bei der EU-Kommission beantragen. In den USA prüfen die Kartellbehörden bereits.