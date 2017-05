später lesen Stichwort Kirchenasyl 2017-04-28T20:41+0200 2017-04-29T10:31+0200

Die Zahl der Kirchenasyle in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt erfasste die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" 692 Fälle - 72 mehr als im Vorjahr. Gemessen an den Anfragen an die Gemeinden und angesichts der Not der Betroffenen sei die Zahl der Kirchenasyle aber weiter gering, sagte die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft, Dietlind Jochims, gestern in Berlin. Mit fast 25.000 Abschiebungen wandele sich Deutschland von einem Aufnahme- zu einem Abschiebeland.