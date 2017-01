Stichwort: Klingelbeutel

Die hannoversche Landeskirche sorgt sich um die Annahme von Geld aus dem Klingelbeutel bei Banken. Jeder kennt es selbst von zu Hause: Das Sparschwein wiegt schon fast so viel wie ein echtes Schwein. Also bringt man es zur Bank. Doch die will für die Münzen Geld haben. Hintergrund ist die Bargeldprüfungsverordnung der EU. Danach müssen Banken seit 2015 prüfen, ob Hartgeld echt ist. Dafür müssen sie besondere Geräte anschaffen. Das kostet, deshalb müssen wir (und auch die Kirche) Gebühren zahlen. Klingelbeutel dürfen also nicht mehr klingen, will man ohne Verlust sparen. Geräuschlos werden sie aber nur, wenn sie a) leer oder b) voll mit Geldscheinen statt mit Münzen sind. Letzteres würde als Ausgleich sicherlich die Kirchenglocken klingen lassen. jaco

Quelle: RP