Düsseldorf: Kölner Soziologe darf aus der Türkei ausreisen

Nach Aufhebung seiner Ausreisesperre in der Türkei ist der deutsche Soziologe Sharo Garip gestern nach Deutschland zurückgekehrt. Der 51-Jährige landete am späten Nachmittag mit einem Flug aus Istanbul in Düsseldorf. Ein Gericht in Istanbul hatte am 19. Dezember das gegen ihn Anfang 2016 verhängte Ausreiseverbot aufgehoben. Das Verfahren wegen Terrorpropaganda wird aber fortgesetzt.