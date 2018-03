später lesen Kontrollen dürfen nicht zum Engpass werden 2018-03-05T19:38+0100 2018-03-06T07:07+0100

Es ist ein Skandal, dass die Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf dieses Jahr erneut zum Engpass für einen sorgenfreien Start in den Urlaub werden könnten. Es ist erst Monate her, dass Zehntausende Reisende stundenlang am Airport anstehen mussten, weil die Sicherheitsfirma Kötter viel zu wenig Personal eingesetzt hatte - und schon wieder zeichnen sich Lücken für Ostern und Sommer ab. Noch ärgerlicher ist, wenn der Bund den dauerhaften Einsatz einer zweiten Sicherheitsfirma hintertreibt. Nachdem Kötter im September eingeräumt hatte, starke Defizite zu haben, muss das Unternehmen durch den Einsatz eines Konkurrenten unter Druck gesetzt werden. Bundespolizei und Flughafen sind es den Reisenden schuldig, dass die Sicherheitskontrollen klug organisiert werden - da ist ein zweites Angebot hilfreich. Probleme dürfen jedenfalls nicht auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen werden. Von Reinhard Kowalewsky