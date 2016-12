später lesen Berlin Kraft unterstützt Gabriels Vorschlag zum Kindergeld Teilen

Der Vorschlag von SPD-Chef Sigmar Gabriel zur Kürzung des Kindergeldes für EU-Ausländer stößt bei NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) auf Zustimmung. Es gebe Hinweise, dass es in einigen Städten Sozialleistungsmissbrauch gebe, sagte Kraft. Derzeit erhalten EU-Ausländer, die in Deutschland arbeiten, auch dann Kindergeld für ihren Nachwuchs, wenn dieser im Heimatland lebt. Dabei haben sie Anspruch auf Kindergeld auf deutschem Niveau. Gabriel hatte gefordert, dass Kindergeld nur auf dem Niveau des Heimatlandes ausgezahlt wird. "Es kann nicht sein, dass hier wohnende Kinder finanziell gleichgesetzt werden mit Kindern, die in EU-Staaten leben, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind als bei uns und auch die Leistungen an Kinder dort niedriger sind", sagte Kraft.