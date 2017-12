später lesen Seoul Kreml will im Atomstreit schlichten 2017-12-27T19:12+0100 2017-12-28T07:53+0100

Die Regierung in Südkorea erwartet, dass die kommunistische Führung Nordkoreas im kommenden Jahr versuchen werde, zur Entschärfung des Streites über die nukleare Aufrüstung des Landes Gespräche mit den USA aufzunehmen. Diese Einschätzung der sich in den vergangenen Wochen durch weitere Raketentests im Rahmen des Atomprogramms zugespitzten Lage, machte das Verteidigungsministerium in Seoul.