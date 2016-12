Stichwort: Krippe

Wenn das Jesuskind nach seiner Geburt vor 2000 Jahren nicht in eine Krippe gelegt worden wäre, würde man bald gar nicht mehr wissen, um was es sich dabei eigentlich handelt. Denn als hölzerner Futtertrog ist die Krippe aus der modernen Landwirtschaft schon lange verschwunden. Eigentlich finden sich Krippen als Futterstellen nur noch in freier Wildbahn, befüllt von Jägern, die die Beute von morgen päppeln. Nicht ganz junge Menschen kennen die Krippe vielleicht auch als Maßeinheit für Holzkohle, und die spielt ja immerhin in der Grillsaison bis heute eine eminente Rolle. Am häufigsten verwendet wird das Wort außerhalb der Adventszeit sicherlich von jungen, berufstätigen Eltern. Die bringen ihren Nachwuchs in die Krippe. Und sind dabei eigentlich ziemlich nah am biblischen Vorbild. bee

Quelle: RP