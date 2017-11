später lesen Landarzt und Landflucht vertragen sich nicht 2017-11-03T19:42+0100 2017-11-04T08:56+0100

Obwohl der größte Teil der Arztpraxen in NRW für Hausärzte vorgesehen ist, gibt es an den Universitäten des Landes nur einen großen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin - in Düsseldorf. Das ist eine Folge der grundgesetzlich geschützten Forschungsfreiheit: In den weiten Verästelungen der medizinischen Spezialgebiete gibt es mehr zu entdecken als im Basis-Fach Allgemeinmedizin. Trotzdem ist die Vernachlässigung der Allgemeinmedizin an den Hochschulen nicht akzeptabel. Universitäten haben auch einen Lehrauftrag. Der muss dem Bedarf der Gesellschaft dienen - und die braucht nun mal mehr Allgemeinmediziner, als die Hochschulen ausbilden. Von Thomas Reisener