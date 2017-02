Stichwort: Lauwarm

Die Bezeichnung lauwarm ist selten als Kompliment gemeint. Schon in der Bibel steht, dass Gott diejenigen wieder ausspeit, die weder heiß noch kalt sind. Auch enttäuschende Ergebnisse politischer Gipfeltreffen werden gerne mal als lauwarm bezeichnet. Nichts Halbes und nichts Ganzes, soll uns dieser meist im Haushalt (etwa für Suppe oder Badewasser) verwendete Begriff sagen; nicht kalt, aber eben auch nicht heiß. Jetzt hat die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff Mitglieder der evangelischen Kirche als lauwarm bezeichnet - und das im Unterschied zur biblischen Bezeichnung wohlwollend gemeint: im Vergleich mit aufgebrachten religiösen Demonstranten und Predigern. In diesem Sinne erscheint etwas mehr lauwarm in häufig überhitzten Zeiten tatsächlich sogar wünschenswert. kess

Quelle: RP