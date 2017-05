später lesen Paris Le Pen soll Rede von Ex-Kontrahent Fillon kopiert haben 2017-05-02T20:52+0200 2017-05-03T07:38+0200

Die rechte französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen soll Teile einer Rede bei ihrem ehemaligen Konkurrenten François Fillon abgekupfert haben. Mehrere Passagen der Wahlkampfrede, die Le Pen am Montag in Villepinte bei Paris gehalten hat, hatten demnach Ähnlichkeit mit einer patriotischen Rede des in der ersten Runde gescheiterten konservativen Kandidaten Fillon vom 15. April. Das berichtete unter anderem die Zeitung "Le Monde". Le Pen habe die Urheberschaft dieser Passagen nicht erwähnt. Le Pens Front National wies die Plagiatsvorwürfe zurück: "Das ist eine kleine Anleihe", sagte Generalsekretär Nicolas Bay.