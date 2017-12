später lesen Düsseldorf Lehrer, Eltern und Kommunen für G 9 an allen Schulen 2017-12-21T19:33+0100 2017-12-22T07:46+0100

Neun Organisationen appellieren in einer gemeinsamen Erklärung an die Landesregierung, an den Gymnasien im Land ausnahmslos wieder die neunjährige Schulzeit (G 9) einzuführen. Man habe von den Mitgliedern das Signal erhalten, "dass eine konsequente Rückkehr ohne Wahlmöglichkeit gewünscht wird", heißt es in dem Schreiben an das Schulministerium. Es solle allenfalls eine "Überholspur" im G 9-System geben, aber keine Möglichkeit, beim achtjährigen System zu bleiben. Genau das sieht aber der Gesetzentwurf der Landesregierung vor. Unterzeichner der Erklärung sind Gewerkschaften, Elternverbände, die Direktorenvereinigungen sowie drei Kommunalverbände. Das Ministerium erklärte, man werde die Stellungnahme auswerten.

