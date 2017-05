später lesen Düsseldorf Lob für Krafts Kinder-Konzept 2017-04-28T19:22+0200 2017-04-29T07:28+0200

Bundesweit sind 2,7 Millionen Kinder von Armut betroffen. Doch während die Armut 2015 im Durchschnitt um 0,7 Prozent gestiegen ist, sank sie in NRW um 0,7 Prozent. Dies geht aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, hervor, die vom Präsidenten des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, vorgestellt wurde. Zur Entwarnung bestehe ein Grund. Kinder blieben ein Armutsrisiko, so Hilgers (SPD). Hier sei in erster Linie der Bund am Zug. Dessen Familienförderung gehe jedoch vor allem an den Alleinerziehenden vorbei.

