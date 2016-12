Analyse: Lücken bei der Terrorabwehr

Gregor Mayntz (may-) ist Redakteur in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post.

Es ist gut, dass nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt die ganze Palette der möglichen und nötigen Konsequenzen in den Blick kommt. Von Fehlern im Umgang mit dem tatverdächtigen Tunesier Anis Amri vor und nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz über Lücken in der Aufklärung und beim Informationsaustausch bis hin zu Nachbesserungen bei den Gesetzen. Ein wesentliches Element verliert sich jedoch im parteipolitischen Geplänkel - dabei stellt sich sehr dringlich auch die Frage nach den Konsequenzen für den Föderalismus, für die Machtteilung zwischen Bundes- und Landesebene. Denn derzeit gibt es einen Flickenteppich an unterschiedlichen Sicherheitsauffassungen und -vorkehrungen.

Beispiel Schleierfahndung: Die verdachtsunabhängige Überprüfung hat gerade im Jahr des Flüchtlingsbooms in Bayern und Baden-Württemberg nicht nur zahlreiche Migranten in die Registrierungsdateien gebracht, sondern auch viele Schlepper ins Gefängnis. Unionsregierte Länder beklagen immer wieder, dass sich vor allem NRW und Rheinland-Pfalz weigern, dem Kreis der Länder mit Schleierfahndung beizutreten. Ob das auf Dauer zu verantworten ist, werden die Aufklärungen typischer Reisewege islamistischer Terroristen zeigen. Diese machen sich jedenfalls die Freizügigkeit im Schengen-Raum zunutze, agieren in Frankreich und in Belgien, haben Kontakte auch nach Deutschland. Und welche Bundesländer haben Grenzen mit Belgien und Frankreich? Richtig, diejenigen, die sich einer intensiveren Kontrolle verweigern.

Ein anderes Beispiel bildet die Einstellung zur Abschiebung. Der Fall Amri zeigt zwar sehr deutlich, dass es Aufgabe des Bundes ist, die Rücknahmebereitschaft von Maghreb-Staaten zu erhöhen. Das ist auch der Kanzlerin bewusst, die nach dem Berliner Anschlag davon berichtete, gleich mit dem tunesischen Staatspräsidenten über eine Intensivierung von Abschiebungen aus Deutschland telefoniert zu haben.

Doch noch beim Linken-Parteitag in Magdeburg versuchte Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow in diesem Jahr bei seinen Genossen mit dem Bekenntnis zu punkten, dass er jede einzelne Abschiebung als "Niederlage" empfinde. Linke in der Regierung hätten den Vorteil, dass sie dann "sogar mit legalen Mitteln diskret helfen", sprich: Abschiebungen torpedieren könnten. Die Zuständigkeitsverteilungen sind nun einmal so, dass der Bund Sammelabschiebungen organisieren kann, die Länder aber die Abzuschiebenden auf den Weg bringen müssen.

Auch Amri nutzte durch sein Reiseverhalten kreuz und quer durch Deutschland die unterschiedlichen Zuständigkeiten, saß in Baden-Württemberg in Abschiebehaft, kam auf Intervention aus NRW auf freien Fuß. Nach Recherchen des WDR verkehrte er allein im Ruhrgebiet in zwölf Moscheen und hatte einen Schlüssel für eine Koranschule in Dortmund. In einem Personenprofil der Sicherheitsbehörden sei er als "besonders konspirativ" geführt worden. Schließlich tauchte er in Berlin auf - und unter. Just in jener Stadt, die sich mit ihrem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag kurz vor dem Anschlag von der Politik des abgewählten Innensenators Frank Henkel (CDU) verabschiedet hatte. Statt die Zahl der Abschiebungen weiter hochzufahren wie vor den Wahlen, sollen diese nun möglichst vermieden werden und die 8000 ausreisepflichtigen Ausländer dazu angehalten werden, "freiwillig" in ihre Heimat zurückzukehren.

Die regionale Ungleichzeitigkeit kommt auch in dem zwei Tage nach dem Anschlag vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Ausweitung der Video-Überwachung zum Ausdruck. Bayern setzt seit Langem darauf, kontrolliert viele Straßen und Plätze, hatte beim Amoklauf im Olympiapark-Einkaufszentrum aber das Nachsehen. Denn das war kein öffentlicher Raum, sondern eine privatwirtschaftlich betriebene Fläche mit öffentlichem Zugang. Diese Lücke will der Bund nun als Reaktion auf München schließen. Doch das rot-rot-grüne Berlin schlägt den umgekehrten Weg ein, will etwa die Video-Überwachung auf dem Alexanderplatz zurückfahren und durch gelegentliche Polizeipräsenz ersetzen.

Der deutsche Föderalismus sorgt zudem dafür, dass auch eine große Koalition, die über 80 Prozent der Mandate im Bundestag verfügt, in Sachen innerer Sicherheit nur so viel Durchschlagskraft entwickeln kann, wie es die Grünen im Bundesrat zulassen. Wenn die Grünen mitgemacht hätten, wären die Maghreb-Staaten längst zu sicheren Herkunftsländern erklärt worden, um nach dem Beispiel der Balkanländer die Verfahren zu beschleunigen und die Armutsflucht zu verringern.

Andere Verzögerungen sind in der Koalition hausgemacht. So liegt seit Anfang Oktober die von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) vorgeschlagene Verschärfung bei Asyl und Abschiebung auf dem Tisch. Bislang konnte sich die SPD nicht dazu durchringen, die Rechte von Asylbewerbern zu verkleinern, die an ihrer eigenen Identitätsfeststellung nicht mitwirken. De Maizière will zudem den Ausreisegewahrsam von vier auf 14 Tage verlängern. Amris Vita hat auch hier für Bewegung gesorgt. Gleich Anfang Januar wollen sich Union und SPD nicht nur darüber, sondern auch über weitere Folgerungen verständigen. Richter klagen etwa über eine Flut von Einsprüchen gegen Asyl-Entscheidungen und fordern, den Rechtsweg zu vereinfachen. Auch hier wird angesichts der gewaltigen Zahlen nachzuarbeiten sein.

Darüber jedoch darf die entscheidende Frage nicht vergessen werden: Wie sicher kann ein Mensch in Deutschland sein, wenn die Bedrohung international ist, die Vorkehrungen dagegen aber regional unterschiedlich sind? Es scheint, als mache der Terror auch eine weitere Föderalismusreform nötig.

Quelle: RP