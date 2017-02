später lesen Hannover Machtkampf in der AfD Niedersachsen eskaliert Teilen

Der parteiinterne Ärger bei der AfD in Niedersachsen eskaliert zunehmend. AfD-Landeschef Paul Hampel will an der Kandidatenkür seiner Partei für die Bundestagswahl am kommenden Wochenende festhalten. Das Landesschiedsgericht der AfD hatte die Veranstaltung mit der Begründung abgesagt, die Einladung sei nicht fristgerecht erfolgt. Hampel kündigte an, nun mit dem Bundeswahlleiter Kontakt aufnehmen zu wollen. Außerdem sei ein Eilantrag beim Bundesschiedsgericht der Partei gestellt worden.