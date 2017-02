Stichwort: Manifest

Es ist mal wieder so weit: Ein Manifest wurde verabschiedet. Diesmal waren es die Europaabgeordneten, die eines zur Entwicklungspolitik formulierten. In den letzten Wochen machten unter anderem bereits das Brexit-Manifest von Theresa May, das Manifest gegen Ausländerfeindlichkeit des Wiener Burgtheaters und ein Münchner Manifest für besseres Lernen im 21. Jahrhundert Schlagzeilen. Alle Verfasser eint, dass sie ihre Idee im Sinne des lateinischen Wortstamms ("manifestus" bedeutet sichtbar gemacht) möglichst markant der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Begriff wird als Eigenschaft auch in der Medizin verwendet - wenn eine Krankheit im Laufe der Zeit immer deutlicher erkennbar ist. Eine solche Zunahme an Klarheit und Prägnanz wünschen sich sicherlich auch die fleißigen Manifestschreiber. kess Quelle: RP