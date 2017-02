Persönlich: Markus Engels . . . hilft seit Jahren Martin Schulz

Markus Engels (49) sieht sich wegen eines früheren Arbeitsortes im beginnenden Bundestagswahlkampf der Kritik ausgesetzt. Der gebürtige Duisburger, einst Schüler des Rumelner Albert-Einstein-Gymnasiums, arbeite als Zivildienstleistender bei der Awo in Moers, war Taxifahrer und Musiker in Rockbands ("Soulpunks"), schrieb eine Doktorarbeit. Seit wenigen Wochen ist er technischer Wahlkampfleiter von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Der Spiegel berichtete nun, dass Schulz 2012 seinem engen Vertrauten und damaligen Pressesprecher Engels einen gut ausgestatteten Posten im Berliner Büro des EU-Parlaments verschafft habe. Aufhorchen lässt, dass Engels laut Spiegel trotz seines Arbeitsortes in der Bundeshauptstadt einen Auslandszuschlag in Höhe von 16 Prozent des Bruttogehalts kassierte, weil Brüssel der offizielle Dienstsitz war. Engels habe zudem allein im Jahr 2012 über 16.000 Euro für eine "angebliche Dauerdienstreise" von Brüssel nach Berlin geltend gemacht, obwohl er fast durchweg von Berlin aus gearbeitet habe.

Auch auf Martin Schulz färbt das ab: In einem Schreiben an die damalige Chefin der Pressestelle der EU-Kommission, Juana Lahousse-Juárez, äußerte er dem Bericht zufolge den Wunsch, dass Engels zu einer Langzeitmission nach Berlin versetzt werde, um Schulz in Deutschland zu unterstützen. Das EU-Parlament sieht darin aber keine Rechtsverstöße, eine Überprüfung durch den Haushaltskontrollausschuss des Parlaments stehe aber noch aus.

Und Engels selbst? Der koordiniert jetzt als Wahlkampfmanager die "Dauerdienstreisen" seines Chefs Schulz. Eine davon führte in der vergangenen Woche zur Awo nach Moers, wo Schulz sich in einem Pflegeheim über die Bedürfnisse von Senioren und Pflegepersonal informierte. Aus dieser Verbindung mit Engels' früherer Awo-Tätigkeit wird dem Mann aber wohl niemand einen Strick drehen wollen.

Sebastian Peters

Quelle: RP